Prof. Ahmet Ercan'dan Murat Kurum'a maden sorusu

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a dikkat çeken bir soru sordu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzincan İliç'te Çöpler altın madeninde yaşanan siyanürlü liç kaymasıyla ilgili paylaşım yaptı. Faciada 9 işçi toprak altında kalmış ve Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Prof. Ercan, "Erzincan İliç’te inanılmaz çevre sorunu yaratan Çok Uluslu Sömürü İşletmesi, bizim altınımızı ons’u 182 $ üretiyor. Bize, bizim altınımızı 1900 $’a satıyor. Bu bir açık ülke soygunudur. Bu soygunun yerli görünür ile gizli ortakları biliniyor. Siyanürü bırak, soygunu durdur." ifadelerini kullandı ve ardından şu paylaşımı yaptı:

"İliç altın madeninde pasa yığması 53 milyon m2'den 83 milyon m2'ye çıkartma iznini veren Murat Kurum bu olağanüstü kırıma ne diyor?"