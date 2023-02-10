Prof. Dr. Ahmet Ercan depremin büyüklüğünü arttırdı

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depremin kimliğine ilişkin son durumu paylaştı. Ercan, depremin büyüklüğünü 7.9-8.0 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 kentte ağır yıkıma neden olan depremler için “Bu dünya çapında bir afet. Yani dünya böyle bir afeti çok az gördü” değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depremin kimliğine ilişkin son durumu paylaştı.

Depremin büyüklüğünü 7.9-8.0 olarak açıklayan Ercan, yıkım gücünü 12, süresini ise 50 saniye artı 46 saniye olarak belirtti.

Prof.Dr. Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem kimliği,son durum;

1.Büyüklük M7,9-M8,0

2.Yıkım gücü 12

3. Atım 3,3 - 5 m

4.Kırık boyu L:250-330 km

5.Kırıklar: Çelikhan(M7,6), Türkoğlu(M7,9)

6.Devindiri Mo:6,91 10**20 cgs

7.Vuruş gücü(ivme) a: 0,67g-1,3g

8.Süre 50 sn+46 saniye

9.Kırma süresi 80 sn

10.Yıkık Boyu 330 km"