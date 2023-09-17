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  3. Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 6 ili daha ekledi

Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 6 ili daha ekledi

Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 6 ili daha ekledi
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de beklediği büyük depremler için büyüklük tahminlerini açıkladı.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Ercan, 6 il için olası deprem tahminlerini şu ifadelerle aktardı;

"Şu illerde gelecekte görebilecek en büyük deprem; K.Maraş; M7,7, Karabük; <M5,0, Karaman M6,4, Kars M7,0, Kastamonu M7,2, Kayseri M6,7. K.Maraş'ın depremi oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Kastamonu'nun KAK boyunca Tosya depremli, il başkenti güvenli."

Ercan'ın paylaşımı şöyle:

Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Daha önce 40 il için açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekildeydi:
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel 6.5
İstanbul (Kuzey Marmara); 6.4-6.7 (İstanbul kolu), 7.0-7.2. (Tekirdağ kolu)
İzmir 7.3
Iğdır 6,5,
Isparta 7,0,

Etiketler prof. dr. ahmet ercan ahmet ercan prof. dr. ercan deprem beklenen iller
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