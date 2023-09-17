Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 6 ili daha ekledi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de beklediği büyük depremler için büyüklük tahminlerini açıkladı.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Ercan, 6 il için olası deprem tahminlerini şu ifadelerle aktardı;

"Şu illerde gelecekte görebilecek en büyük deprem; K.Maraş; M7,7, Karabük; <M5,0, Karaman M6,4, Kars M7,0, Kastamonu M7,2, Kayseri M6,7. K.Maraş'ın depremi oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Kastamonu'nun KAK boyunca Tosya depremli, il başkenti güvenli."

Ercan'ın paylaşımı şöyle:

Şu illerde gelecekte görebilecek en büyük deprem; K.Maraş; M7,7, Karabük; <M5,0, Karaman M6,4, Kars M7,0, Kastamonu M7,2, Kayseri M6,7. K.Maraş'ın depremi oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Kastamonu'nun KAK boyunca Tosya depremli, il başkenti güvenli. (Sürecek). — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 17, 2023

Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Daha önce 40 il için açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekildeydi:

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Afyon: 6.9

Ağrı: 7.5

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bingöl: 7.2

Bitlis: 6.5

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı 7

Çanakkale 7.5

Çorum 7.1

Denizli 7

Diyarbakır 7

Düzce 7.3

Edirne 6,5

Elazığ 6,7

Eskişehir 6,6

Antep: 7.8

Giresun: 6.0'dan küçük

Gümüşhane: 6.0'dan küçük

Hakkari: 7.2

Hatay: 7.3

İçel 6.5

İstanbul (Kuzey Marmara); 6.4-6.7 (İstanbul kolu), 7.0-7.2. (Tekirdağ kolu)

İzmir 7.3

Iğdır 6,5,

Isparta 7,0,



