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Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 7 ili daha ekledi

Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 7 ili daha ekledi
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya için beklediği büyük depremler için büyüklük tahminlerini açıkladı.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Ercan, 6 il için olası deprem tahminlerini şu ifadelerle aktardı;

 "Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5,0, Kırklareli; <M5,0, Kırşehir;<M5,9, Kilis; M7,0, Kocaeli; M7,5, Konya; M6,3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde.

Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."

Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekildeydi:

Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel 6.5
İstanbul (Kuzey Marmara); 6.4-6.7 (İstanbul kolu), 7.0-7.2. (Tekirdağ kolu)
İzmir 7.3
Iğdır 6,5,
Isparta 7,0,
Kahramanmaraş: 7.7
Karabük: M5.0
Karaman: 6.4
Kars: 7.0
Kastamonu: 7.2
Kayseri: 6.7
Kırıkkale: 5,0
Kırklareli: 5,0
Kırşehir: 5,9
Kilis: 7,0
Kocaeli: 7,5
Konya: 6,3
Kütahya: 7,3

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