Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklenen iller listesini güncelledi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıklamasının ardından listeye yenilerini ekledi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor.

Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine dair X hesabından yeni paylaşım yaptı.

Türkiye’de en büyük deprem 7.5 büyüklüğüyle Bolu ve Ağrı'da bekleniyor. Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Türkiye’de, her il sınırı kapsamında beklenen en büyük deprem: Bartın M6.7, Batman M<6.5, Bayburt M<6.5, Bilecik M<6.5, Bingöl M7.2, Bitlis M6.5, Bolu M7.5, Burdur M7.0, Bursa M7.1. Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır. <6.5 6,5’dan küçük demektir."

Ercan dün yaptığı paylaşımında, şunları kaydetmişti:

“Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7.1, Adıyaman M6.9, Afyon M6.9, Ağrı M7.5, Aksaray M6.5, Amasya M7.3, Ankara M6.6, Antalya M7.0(!), Ardahan M6.5, Artvin M6.5, Aydın M7.3 (Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur.”

Prof. Dr. Ercan depremde en güvenli illeri açıkladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

Ercan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Karadeniz güvenilir iller sıralamasında önce çıkıyor.

Ercan'ın sıralaması şöyle:

''Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.''