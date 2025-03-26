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Prof. Dr. Ersan Şen: ''Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil''

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Türkiye'nin dört bir yanında devam eden protestoları değerlendiren Prof. Dr. Şen, sokağa çıkan gençler için "gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil" dedi. CHP lideri Özel'in boykot çağrısı yaptığı TGRT Haber kanalında konuşan Prof. Dr. Ersan Şen gençlerin asıl derdinin liyakatsızlık, atanamama, maddi yetersizlik olduğunu söyledi.

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programına katılan Prof. Dr. Ersan Şen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrılarıyla bşalayan protestolar için "Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil" dedi.

Ne iktidarın ne de muhalefetin gençliği anlamadığını savunan Prof. Dr. Ersan Şen, TÜSİAD'ı işaret ederek "TÜSİAD, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çağrı yaptı mı? Bir cümle edebildi mi? Ne yapacağız TÜSİAD’ın ürünlerini boykot mu edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca göstericilere yönelik polis müdahaleleri için Emniyet güçlerini de "ben de bir polis evladıyım" diyerek "Gençlere sopa atmayın. Biber gazını doğrudan kişilerin suratına sıkıyorsunuz bu kanuna uymuyor." diyerek uyardı.

İşte Prof. Dr. Şen'in canlı yayına damgasını vuran açıklamaları:

"Sokağa çağırmak yanlış değil, bir siyasi parti bunu yapabilir. Hukuk devleti olmak böyle bir şey. Hukuk devleti anayasayı yapıp orada boş beleş durmak değil. İnsanlar kendisini nereden anlatacak? Gençleri maalesef ben anlamadım anlamıyorum. CHP de anlamıyor iktidar hiç anlamıyor. Cebinde 500 TL olmayan gence 30 bin dolarlık arabayı almayın deseniz ne olacak.

2002 yılı ve sonrası doğan gençler ne istiyor? Buna bakmak lazım. Ülkede sessiz çığlık var. Bu sessiz çığlık artık sesini ortaya koydu. Bunlar 80’lerde sana yağ üzerine şeker yiyen gençliği değil. AK Parti bunu karıştırıyor. Baskıları giderek artırarak bir yere varamazsınız. Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu da değil. Onların derdi liyakatsızlık, atanamama, maddi yetersizlik!

Polisimize de söylüyorum, bu kadar şiddet kullanmayın gerek yok! Gelen görüntüler hoş değil. Polisi çok severim ben bir polis evladıyım. Gençlere sopa atmayın. Biber gazını doğrudan kişilerin suratına sıkıyorsunuz bu kanuna uymuyor.

Boykot meselesi yanlış! Çifte standart ortaya koymuyorum. Gazze farklı, orada bir soykırım var. Burada Türk tüketicisinin ürettiği ürünler üzerinden çağrı yapıyorsun.

TÜSİAD, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çağrı yaptı mı? Bir cümle edebildi mi? Ne yapacağız TÜSİAD’ın ürünlerini boykot mu edeceğiz? Merkez Bankası sahaya para sürebilmek için 18 milyar lira borçlandı, biz bunun altından nasıl kalkacağız?"

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