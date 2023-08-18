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Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7 baraj çok tehlikeli

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7 baraj çok tehlikeli
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminde İstanbul'a su sağlayan barajlardaki tehlikeye dikkat çekti. Görür, bazı barajların depremde yıkılabileceğini söyledi.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin neden olabileceği tehlikelere dikkat çekti.

Görür, özellikle şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarla ilgili uyardı, eleştirileri de oldu.

Prof. Dr. Görür, "İSKİ’nin barajlarında ben de görev yaptım. 14 tane barajın, 7'si çok tehlikeli. Yani bu depremi çıkartır veya çıkartmaz." diyerek önemli bir uyarıda bulundu. 

"RAFLAR PROJE DOLU AMA İSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL"

"Sürekli proje, proje... Bütün raflar proje doldu. Eminim dünyada en fazla deprem hazırlık projesi yapan ülke Türkiye'dir. İstanbul depreme hazır değil. Yapılması gerekenlerin yanında daha az." eleştirisinde bulundu. 

"DEPREM SONRASI ATIK TEHLİKESİ"

Belediyeler ve hükümetin koordineli bir şekilde çalışması gerektiğine dikkat çeken Naci Görür'ün diğer bir uyarısı da depremden sonra ortaya çıkacak atıklarla ilgiliydi.

Görür, "İstanbul'da en az yüz milyon ton atık çıkar. Bunun içinde asbest de dahil, parlayıcı, patlayıcı, toksin, kimyevi maddelerin hepsi olur. Bunları şimdiden, uluslararası yöntemlere göre nasıl bertaraf edeceğiz? Nasıl bunları ortadan kaldıracağız? Nasıl geri dönüşüme tabii tutacağınızın planlanması lazım.” açıklamasında bulundu.

Etiketler naci görür deprem baraj istanbul
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