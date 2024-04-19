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Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması: 6.6'lık depremi hatırlattı

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması: 6.6'lık depremi hatırlattı
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İzmir'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, 30 Ekim 2020 tarihinde aynı bölgede 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dikkat çekti.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 11.02 sıralarında gerçekleşirken depremin derinliğinin 6.97 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin ilk açıklama geldi.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Kuşadası Körfezinde 4,4 deprem oldu. Deprem Sisam Adasının hemen kuzeyinde ve Sisam Fay Zonu üzerinde. 30 Ekim 2020 tarihinde de burada 6,6 deprem olmuştu (İzmir Depremi)"

Vali Elban: "Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu sözlere yer verdi: "limiz Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İzmir'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, 30 Ekim 2020 tarihinde aynı bölgede 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dikkat çekti.

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildiEge Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildiGüncel

 

 

Etiketler prof. dr. naci görür izmir deprem AFAD
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