Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.02'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydan geldi.



Derinliği 6.97 kilometre olarak ölçülen deprem, İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sisam Adası olduğunu, büyüklüğünün 4.2 olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Vali Elban: "Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu sözlere yer verdi: "limiz Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...