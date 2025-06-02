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Prof. Dr. Naci Görür'den kabuslarımızı hortlatan uyarı: ''Konum itibariyle endişe verici!''

Prof. Dr. Naci Görür'den kabuslarımızı hortlatan uyarı: ''Konum itibariyle endişe verici!''
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Bingöl'de peş peşe meydana gelen 4,4 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliği yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür "Konum itibariyle endişe verici" değerlendirmesini yaptı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, saat 12.26’ta yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.55’te de 3.9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremler, yurttaşları tedirgin ederken yer bilimci Prof Dr. Naci Görür, Bingöl’de peş peşe yaşanan 2 depremin ardından bir açıklama yaptı.

Görür şunları yazdı: 

"Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem  çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir. Geçmiş olsun."

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Etiketler prof. dr. naci görür naaci görür deprem konum endişe verici
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