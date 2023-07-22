Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da bu sabah meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, ''6 Şubat depremlerinde DAF’ın KD’a, Pütürge taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek. Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor, ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir'' dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bu sabah meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Malatya/Uluköy’de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde. 6 Şubat depremlerinde DAF’ın KD’a, Pütürge taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek. Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor, ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir."
Malatya/Uluköy’de 4,0 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde. 6 Şubat depremlerinde DAF’ın KD’a, Pütürge’taraflarına, doğru da enerji transfer edildiği bir gerçek. Bu depremler muhtemelen bu nedenlerle oluyor ama ana kolda 2020 Elazığ depremi olduğu için endişe edilmemesi gerekir. pic.twitter.com/8bkCaxsbgW— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 22, 2023
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