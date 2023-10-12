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Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi yorumu

Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi yorumu
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van Gölü'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.04'te Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, derinliği 7 km olarak bildirilen depreme ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle"

 

 

Etiketler Prof. Dr. Naci Görür van gölü deprem
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