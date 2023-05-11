Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek Dolar kuru diyerek açıkladı
Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "bankalarda gördüklerinizi unutun" diyerek seçimlere 3 gün kala rekor üstüne rekor tazeleyen Dolar/TL için "Gerçek SERBEST Piyasa kuru bu" dedi ve o rakamı paylaştı.
Tarihi 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala kala piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dolar TL 19,57'yi de görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.
Dün Dolar 19,53 TL'den, Euro 21,43 TL'den, Sterlin 24,67 TL'den, Japon Yeni ise 15,03 TL'den işlem görmüştü.
Özgür Demirtaş "kapalı çarşı kuru bu" dedi
Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve "Bankalarda gördüklerinizi unutun. Gerçek SERBEST Piyasa kuru bu: Hükümet İKİLİ kur oluşturdu ülkede…" dedi.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş twitter paylaşımında, ''Kapalı Çarşı kuru 21.23'' dedi.
İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:
Kapalıçarşı kuru 21.23— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 11, 2023
Bankalarda gördüklerinizi unutun. Gerçek SERBEST Piyasa kuru bu:
Hükümet İKİLİ kur oluşturdu ülkede… pic.twitter.com/dIFHDuujY2
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