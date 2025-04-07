Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ekonomi paylaşımı ''kopya'' çıktı, X fena karıştı

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın eleştirilme nedeni ise paylaştığı ekonomik yorumun kendisinden sadece 2 gün önce bir başka ekonomist tarafından bire bir aynı şekilde paylaşılması oldu...

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden ünlü akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesaplarından ekonomiye dair paylaşımlarına devam ediyor.

Türkiye'de oldukça geniş bir takipçi kitlesine seslenen, kurduğu sohbet odaları ve yaptığı paylaşımlarla vatandaşlara hem finansal okuryazarlık yetisi kazandırmaya hem de güncel ekonomik gelişmelerle ilgili özet bilgiler sunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu tepkilerin hedefinde...

Dün ( 6 Nisan Pazar günü ) resmi X hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yaptığı yorumu başka bir hesaptan kopyaladığı iddia edildi.

Demirtaş, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:

ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.

Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.

Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...

Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."

Ancak Prof. Dr. Demirtaş'ın paylaşımından önce yani 4 Nisan’da ekonomi alanında yaptığı analizlerle bilinen Zerohedge adlı kullanıcı tarafından aynı yorumun paylaşıldığı ortaya çıktı.

Demirtaş, daha sonra paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.

İşte Zerohedge'nin o paylaşımı: