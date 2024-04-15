Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan kendisine ''gerizekalı'' diyen Hakan Ural'a yanıt

Yerel seçim döneminde yaptığı isabetsiz tahminlerle gündemden düşmeyen son olarak da İran - İsrail gerginliği analizleri ile tepki çeken Hakan Ural, kendisini eleştiren ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a "gerizekalı" demişti. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yanıtı çok sert oldu.

Özellikle yerel seçimler öncesi yaptığı başarısız seçim sonucu tahminleri ile sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Hakan Ural son olarak İran ile İsrail arasındaki gerilimle ilgili yaptığı analizlerle gündemdeydi.

Hakan Ural kendisine yönelik eleştiriler sonrası önce ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a hakaret etti ardından da siyasete girecek olsa hangi partiyi tercih edeceğini açıkladı.



Prof. Dr. Özgür Demirtaş için "Cumhurbaşkanı manşet olmuyor, ben oluyorum. Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın..." diyen Ural açıklamalarının devamında ise "Sayın Devlet Bahçeli bana 'Sana saldıranlar senin nişanendir' der" diyerek dikkat çekti.



Ural ayrıca "Siyasi beklentim varmış da olmamış. Oğlum benim yediğim önümde yemediğim arkamda. Benim vekillik beklentim yok. Hayatımdan memnunum" derken "Siyasete MHP’den girerim…" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yanıtı çok sert oldu

Ural'ın yanıtını X hesabından alıntılayan Demirtaş, Babasının beyanlarını hatırlatarak, Ural'ın "askerden kaçmak için sahte çürük raporu" aldığını hatırlattı.

Demirtaş şunları söyledi:

"Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: ÖZ babası askerden kaçmak için SAHTE çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok."