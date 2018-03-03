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  3. 03 Mart 2018 17:51

Raco'dan sonra yeni hedef Cinderes ! Mehmetçik vuruyor

Afrin harekatında Raco beldesinin teröristlerden temizlenmesinin ardından Cinderes kıskaca girdi. Hatay'ın karışısındaki terör mevzileri ateş altına alındı.

Raco'dan sonra yeni hedef Cinderes ! Mehmetçik vuruyor
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TSK ve ÖSO, Raco’nun yanında Afrin'in batısında stratejik bir tepe ve iki köyün kontrolünü ele geçirdi. ÖSO’nun Raco’ya giren birliğinin komutanı Mecit Ebu el Nur, bu beldenin önemine bağlı olarak her tarafa çok sayıda mayın döşendiğini, buna rağmen şiddetli çatışmalardan sonra beldeyi ayrılıkçı teröristlerden temizlediklerini söyledi.

Mecit Ebu el Nur, bugün şafakla başlattıkları harekatla iki saatlik şiddetli çatışmanın ardından stratejik öneme sahip olan bir dağın kontrolünü sağladıklarını söyledi. ÖSO Sözcüsü Ebu el Nur, ÖSO’nun Cinderes mihverinde bulunan Ramadiye ve Cemilek köylerinin ele geçirilerek, Cinderes bölgesinde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kıskaca alındığını söyledi.

Raco’ya askerlerle birlikte görüntüleri kaydeden bir ÖSO askeri de Raco’nun tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Bu da PYD’nin Raco’daki karargahı” dedi.

CİNDERES VURULUYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı. Afrin'in batısındaki Cinderes'in çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.

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