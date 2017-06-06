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  3. 06 Haziran 2017 19:14

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi

Kentte dört kuşaktır aynı aile tarafından sadece Ramazan ayında yapılan "Küncülü Helva" sofraları süslüyor.

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi
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Kentte dört kuşaktır aynı aile tarafından sadece ramazanda üretilen ve  içerisindeki tahin ve susamla muazzam bir lezzet sunan "küncülü helva", iftar  sonrası çay, kahve ve soğuk içeceklerin yanında ikram ediliyor. İftar saatine  yakın pişirilmeye başlayan ve kokusu üretildiği tarihi Antakya Uzun Çarşı'yı  kaplayan küncülü helva, kilogramı 16 liradan adeta yok satıyor

Yapımında kullanılan tahin ve susamın farklı  bir lezzet verdiği, dört kuşaktır aynı dükkanda sadece ramazanda üretilen  Hatay'ın "küncülü helvası", sofraların vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Tarihi Antakya Uzun Çarşı içerisindeki bir dükkanda, dört kuşaktır  Fansa ailesi tarafından ramazana özel üretilen Hatay'ın yöresel lezzeti küncülü  helva, kentte iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor.

İçindeki tahin, çöven otu ve Antakya'da "küncü" olarak adlandırılan  susamın karışımından oluşan ve damaklarda ayrı bir tat bırakan meşhur küncülü  helva, kilogramı 16 liradan adeta yok satıyor.

Sabahın erken saatlerinde yoğrulan malzemelerin, iftar saatine doğru  pişirilip özel makinesinde preslenmesiyle kokusu tarihi çarşıyı kaplayan helvanın  müşterileri ise dükkan önünde kuyruk oluyor.

Dükkan sahibi Şahap Fansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanda  sadece ramazanda küncülü helva üretildiğini ve bu işi anne, babası ve  kardeşleriyle yaptıklarını söyledi.

Babasının yaklaşık 50 yıldır bu helvayı yaptığını aktaran Fansa, şöyle  devam etti:

"Bizim araştırmalarımıza göre ailemizde 4 kuşaktır bu iş yapılıyor.  Babam şimdi bizlere öğretiyor. Her sene ramazandan bir gün önce küncülü  helvamızın kazanı yoğrulmaya başlar ramazan boyunca da devam eder. Dükkanımız 11  ayda sadece bir ay bu iş için çalışır. Ramazana özel bir lezzet, Hatay'ın  kültüründen çıkmış, içerisinde susam, tahin, şeker, çöven otu ve limon tozu  kullanılan özel bir tatlı."

GÜNLÜK 150-200 KİLOGRAM ÜRETİYORLAR

Günlük ortalama her pişirimde 50 kilogram helva yaptıklarını kaydeden  Fansa, bu pişirimin 3 veya 4 kez tekrarlandığını ve günlük ortalama 150-200 kilo  üretim yaptıklarını söyledi.

Kilosunu geçen yıl olduğu gibi yine 16 liradan sattıklarını ifade eden  Fansa, "Yine 16 liradan satıyoruz çünkü herkesin yemesini istiyoruz. Ayrıca  dükkanımızda diğer aylarda kabak tatlısı ve kerebiç üretiyoruz ancak bu küncülü  helva bereketiyle geliyor. Sadece ramazanda çıkıyor o yüzden kazanç anlamında  'Ramazan gelse bize yeter' diyoruz çok şükür." dedi.

Yurt dışından da sipariş aldıklarını kaydeden Fansa, "Belçika'da  akrabalarımız var her ramazan oraya da göndeririz. Onun dışında Suudi Arabistan  ve Almanya'dan da müşterilerimiz var." diye konuştu.

Fansa, küncülü helvanın, kapağı sıkıca kapalı ve serin bir yerde  saklanması durumunda yıl boyu özelliğini koruyabildiğini sözlerine ekledi.   

Müşterilerden Ünal Kumru da yöreye has lezzetiyle küncülü helvanın  Antakya'daki hemen hemen her evde tüketildiğini söyledi.

Kendisinin de yarım kilogram aldığını ve özellikle iftar sonrası  kahveyle birlikte tükettiğini aktaran Kumru, "Lezzetli, çıtır bir tadı var, iftar  sonrası kahvenin yanında vazgeçilmezlerimizden biri." diye konuştu.

Almanya'dan, ramazan dolayısıyla memleketi Hatay'a gelen Bedia  Kavukoğlu da küncülü helvayı iftar sonrası için aldığını belirterek, "Senede bir  kere çıkıyor, bu da ramazan ayımızın bir güzelliği. Torunlarımın da siparişi var,  Almanya'ya dönerken onlara da alacağım." dedi.

AA

iftar , küncülü helva , hatay