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Ramazan ayının son cumasında 120 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

Ramazan ayının son cumasında 120 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da namaz kıldı
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, Ramazan ayının son cuma namazında 120 bin Müslüman bir araya geldi ve namaz kıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinliler, Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

 SIKI KISITLAMALAR UYGULANDI

Binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’ya koştu. İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uygularken çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e girişine izin vermedi.

 SON CUMA NAMAZI

İsrail güçleri, Şam Kapısı yakınlarındaki Nablus Caddesi'nde ve Aslanlı Kapı civarında asker sayısını arttırdı. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermediği Filistinliler ise Cuma namazını Kudüs sokaklarında kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 120 bin Müslümanın Ramazan ayının son Cuma namazını Mescid-i Aksa'da birlikte kıldığını açıkladı.

Etiketler mescid-i aksa Ramazan
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