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Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi
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Türkiye'nin ünlü televizyoncusu ve spikeri Reha Muhtar evinde yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması geçirmişti. Hastanede tedavi gören Muhtar’dan sevindiren haber geldi.

Reha Muhtar, kendi evinde merdivenden düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar'ın akciğerlerinde sorun olduğu ve düşmeye bağlı beyninde travma yaşadığı duyurulmuştu. Muhtar'ın apar topar kaldırıldığı Maslak Acıbadem Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamalarda, son sağlık durumu ile ilgili kritik açıklamalarda bulunulmuş ve durumunun ciddiyetini koruduğunun altı çizilirken, düşmeye bağlı beyinde ve akciğerlerinde travma oluştuğu belirtilmişti.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Alınan bilgiye göre, ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar'ın beyindeki kanama durduruldu. Muhtar'ın bugün olmasa da yarın uyandırılmaya çalışacağı bildirildi.

UĞUR DÜNDAR DA HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."

Etiketler yoğun bakım entübe reha muhtar
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