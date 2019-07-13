S-400 teslimatında ikinci gün: Rus kargo uçağı Ankara'ya indi

Türkiye ile ABD arasında krize yol açan S-400 hava savunma sistemine ait ilk parçalar dün Ankara’ya getirilmişti. Bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirilen yeni parçalar dünkü ilk sevkıyatta olduğu gibi TIR’larla hangarlara taşınacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/ Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denilmişti.

DÜN 3 UÇAK TESLİMAT YAPMIŞTI

Bu doğrultuda dün sistemin parçalarını taşıyan üç uçak Mürted Hava Üssü'ne inmişti.