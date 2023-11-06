Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in krizi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle yapılamayan check-in işlemleri arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri bir süre gerçekleştirilemedi.

Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

DHA