Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in krizi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen alt yapı arızası nedeniyle yapılamayan check-in işlemleri arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri bir süre gerçekleştirilemedi.
Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
DHA
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