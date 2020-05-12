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  3. 12 Mayıs 2020 21:59

Sağlık Bakanı Koca, o fotoğraf ile sosyal mesafenin önemini hatırlatt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bursa'da bir pazarda çekilmiş fotoğrafı paylaşarak sosyal mesafenin önemini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Koca, o fotoğraf ile sosyal mesafenin önemini hatırlatt
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Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.


Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi. 

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