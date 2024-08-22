Sağlık Bakanlığı açıkladı: Batı Nil virüsü 6 kişide tespit edildi

Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, virüsün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" açıklamasında bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: En tehlikeli virüslerden birini taşıyorHaber Yeni bela kapımızda: Batı Nil Virüsü komşuda 11 can aldıHaber Türkiye'de Batı Nil Virüsü alarmı! Komşuda can aldı, uzmanlar uyardıSağlık