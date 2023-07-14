Sağlık Bakanlığı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
Sağlık Bakanlığı, yurt genelinde aşırı sıcakların etkili olduğunu belirterek ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada, "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri yer aldı.
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