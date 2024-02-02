Salda Gölü'nü bitirecek proje iptal edildi

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’ne zarar vereceği öngörülen kalker ocağı projesine verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal eden mahkeme kararını Danıştay 4. Dairesi onadı.

Burdur’un Eşeler yaylasında yapılmak istenen kalker ocağına verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararına Isparta 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararını Danıştay 4. Dairesi onadı.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre karar üçe iki oy çokluğuyla alındı. Danıştay hakimleri, ilk derece mahkemesi tarafından bölgede yaptırılan bilirkişi keşfini hatırlatarak, Eşeler bölgesinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarıyla, orman fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle Burdur Valiliği'nin temyiz talebini reddettiğini karara bağladı. Kararda ayrıca Salda Gölü’nün de ‘olumsuz’ etkilenebileceği ifade edildi.

Son yıllarda kirletilmesi ve ekolojik yapısının bozulmasıyla gündeme gelen Salda Gölü için çevrecilerin ve köylülerin mücadelesi devam ediyor. Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde iptali talep edilen ÇED kararı için projenin bulunduğu alanda bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Rapor doğrultusunda karar veren mahkeme ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetmişti. Valilik ilk derece mahkemesini temyiz ederek süreci Danıştay 4. Dairesi'ne taşımıştı.

Burdur Barosu ile Türkiye Ormancılar Derneği’nin müdahil olduğu davayla ilgili Danıştay 4. Dairesi Burdur Valiliğinin temyiz talebini reddetti. Danıştay 4. Dairesi açıkladığı kararda ilk derece mahkemesinin verdiği kararı aynen onadı.

İlk derece mahkemesinin kararında ise şu ifadelere yer verilmişti: “… planlanan faaliyetlerin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının su kalite ve miktarını olumsuz yönde etkileyeceği belirlenmiştir. Proje tanıtım dosyası kapsamında sahanın bitki örtüsünün doğru belirlenmediği, proje alanında bulunan ormanların yok edilmesi durumunda yerüstü ve yeraltı su rezervlerinin zarar göreceği saptandı. Ormanın hidrolojik fonksiyonunun olumsuz etkileneceği ve Salda Gölü'nü besleyen su kaynaklarının yok olmasına neden olacağı, sahada bulunan endemik bitki türlerinin yok olmasına neden olacağı, tarımsal ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna varılmıştır.”

Danıştay 4. Dairesi’nin oy çokluğuyla aldığı karara mahkeme başkanı şerh koydu.

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