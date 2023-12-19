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Samsun'da aranan 40 kişi yakalandı

Samsun'da aranan 40 kişi yakalandı
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Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 40 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler dün ve bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDAN...

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçlarından 12 yıl 6 ay ve 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 5 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi ile resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte aranan toplam 40 kişi yakalandı. Aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Etiketler samsun polis
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