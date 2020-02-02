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  3. 02 Şubat 2020 16:45

Samsun'da Gelecek Partisi krizi ! Yaprak simgeli saksılar toplatıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2016 yılında araç trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi'ni eski haline getirmek için çalışma başlattı. Cadde kenarındaki saksılarda yer alan yaprak simgeleri Gelecek Partisi'nin logosuna benzediği için bir gecede toplatıldı.

Samsun'da Gelecek Partisi krizi ! Yaprak simgeli saksılar toplatıldı
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Samsun eski AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz döneminde yaklaşık 25 milyon lira harcanarak kapatılan İstiklal Caddesi’nin 700 metrelik kısmı, yeni AK Partili Başkan Mustafa Demir tarafından trafiğe açıldı. Belediye ekipleri caddede oturma banklarını kaldırıp araç yolu ile kaldırım arasına saksılar yerleştirdi.

YAPRAK TARTIŞMASI
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, caddenin yeniden trafiğe açılması için çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından devam ettirilirken, cadde üzerine konulan beton saksıların üzerine işlenen ‘çınar yaprağı’ logoları dikkat çekti. ‘Çınar yaprağının’, AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun partisinin resmi logosuna benzemesi AK Partilileri kızdırdı.

ANKARA’DAN TALİMAT:KALDIRIN
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tepkiler üzerine saksıların toplatılması talimatını verdi. Bir gecede toplanan çınar yapraklı saksıların yerine, üzerinde kentin simgesi ve Atatürk heykeli logosu bulunan saksılar konuldu.

Sözcü

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