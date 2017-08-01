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  3. 01 Ağustos 2017 23:21

Sanayi sitesinde büyük yangın

Balıkesir'de Küçüksanayi Sitesi'nde hurda araç otoparkında çıkan yangında tamirde olan çok sayıda araç zarar gördü.

Sanayi sitesinde büyük yangın
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Balıkesir'de Küçüksanayi Sitesi'nde hurda araç otoparkında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangında aralarında tamirdeki araçların da bulunduğu yaklaşık 300 araç zarar gördü.

Balıkesir- Bursa karayolu üzerinde bulunan Küçüksanayi Sitesi'nde hurda araçların bulunduğu otoparkta bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yediemin deposunun hemen yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında sahipsiz, hurdaya çıkarılmış eski araçlarla birlikte onarım için siteye getirilen bazı otomobiller de bir anda tutuştu. Araçlardaki benzin ve LPG de alev alınça ortalık cehenneme döndü.

İhbar üzerine gelen itfaiye yangını güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, tamir için gelenlerin de bulunduğu 300 kadar aracın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediğini, sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini söyledi.

DHA

itfaiye , yangın , araç , sanayi sitesi
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