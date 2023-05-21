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Sandık başında sahtecilik: Annesinin yerine oy kullanmış!

Sandık başında sahtecilik: Annesinin yerine oy kullanmış!
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Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ederken annesinin yerine oy kullanmaya çalışan bir kişi tespit edildi.

Suudi Arabistan’ın Cidde Başkonsolosluğu’nda 2A Nolu sandıkta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Filistinli L.E. adlı seçmenin yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı H.A. oy kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmayan H.A.'nın annesinin yerine oy kullandığının tespit edilmesinin ardından tutanak tutuldu. 

Tutanağın Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na (YDİSK) sunulması üzerine YDİSK, H.A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, sahte oyun kullanıldığı sandık kurulu görevlilerinin de uyarılmasına karar verdi.

Etiketler sahtecilik yurt dışı oyları annesinin yerine tutanak skandal ydisk 2. tur
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