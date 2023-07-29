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Şanlıurfa Atatürk Barajı Ormanı'nda yangın çıktı

Şanlıurfa Atatürk Barajı Ormanı'nda yangın çıktı
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Ormanı'nda yangın çıktı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı Ormanında çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Bozova Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 7 çam ağacı ile bir dekarlık otluk alan zarar gördü.

Etiketler yangın atatürk baraı orman
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