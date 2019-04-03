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  3. 03 Nisan 2019 18:21

Sarıyer'de İlçe Seçim Kurulu kararını verdi

İstanbul Sarıyer'de İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine, sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen oylar yeniden sayılacak.

Sarıyer'de İlçe Seçim Kurulu kararını verdi
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AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu tarafından Sarıyer  İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunulan dilekçede, büyükşehir belediye  başkanlığına ilişkin oy kullanılan tüm sandıklarda AK Parti'nin adayı Binali  Yıldırım'a verilen 6 bin 351 oy geçerli olmasına rağmen geçersiz sayılarak kayda  geçirildiği belirtildi.

Bu oylara ilişkin sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerce sandık başında  yapılan itirazların sandık kurullarınca dikkate alınmadığı aktarılan dilekçede,  "Söz konusu sandıklarda müşahitlerimiz tarafından yapılan gözlemler neticesinde,  geçersiz sayılan 6 bin 351 oyun tamamı partimize ait olup bunlardan bir kısmı oy  pusulasının lekeli olması, açılırken kazaen yırtılması, oy pusulasının birinde  iki ayrı partiye tercihte bulunmuş olunması halinde büyükşehir belediye  başkanlığı oy pusulasının geçersiz sayılması, muhtarlık oy pusulasından iki tane  çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cevahiroğlu tarafından verilen ayrı bir dilekçede de İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin oy pusulalarının tüm  sandıklarda yeniden sayılması talep edildi. AK Parti'nin bu talepleri Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca  değerlendirildi.

İlçe Seçim Kurulu, tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığı oylarının sayılmasına ilişkin talebi, "somut deliller sunulmadığı"  gerekçesiyle yerinde görmedi. Bu itirazı reddeden kurulun kararına AK Parti üyesi  ve memur üyeler muhalefet etti. AK Parti'nin geçersiz oylarla ilişkin itirazının seçime katılan  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının lehine olabileceğini  değerlendiren ilçe seçim kurulu, tüm sandıklardaki geçersiz oyların yeniden  incelenmesini uygun gördü. Ayılmasının kabulüne karar  verdi. Kurulun bu kararına CHP, HDP ve Saadet Partisi üyeleri muhalif kaldı.

AA

ak parti , sarıyer , ilçe seçim kurulu
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