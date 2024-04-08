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Seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kayyum atandı

Seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kayyum atandı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'li aday Deniz Yağan, 5 bin 82 oy, MHP'li aday Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçların ardından MHP, "mühürsüz pusula" gerekçesiyle seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, 6 evet, 1 ret oyu ile seçimin yenilenmesine karar verdi.

CHP'nin itirazları sonrası YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenileneceğini açıkladı.

Kararın ardından Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı.

Konuya ilişkin Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik makamının oluru ile, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir."

Etiketler seçim seçimler iptal
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