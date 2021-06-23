Sedat Peker'den olay yaratan 'muhalefet' paylaşımı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından muhalefet ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Muhalefetin ve muhalif gazetecilere ilişkin açıklama yapan Peker, '' muhalefet partisinin içindeki bazıları ve de bazı muhalif gazeteciler bu konulara neden giremiyorlar biliyor musunuz?'' diye yazdı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-40 yaşından küçük kardeşlerim, muhalefet partisinin içindeki bazıları ve de bazı muhalif gazeteciler bu konulara neden giremiyorlar biliyor musunuz? Benden gıcık kaptıkları için. Siz onlara haklı olarak kızıyorsunuz.

2-Onlar da devamlı diyorlar ki Ama biz bunları söylemiştik. Küsüyorlar. Onları küstürmeyin, sevin onları. Çünkü onların da tedaviye ihtiyacı var. Onlara sevgi terapisi uygulayın. Prof. Dr. Sedat PEKER''