Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel'e el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Soruşturmada, Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski adı Paramount Otel) isimli otel ile şüpheli Şaban K.'nin Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'deki şirket ortaklık payına el konuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan E. Çağlar Ş., Melike Y., Sinan G., Şaban K., Alpan K. hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Cihan E., Şaban K., Çağlar Ş., Melike Y. ve Sinan G. gözaltına alındı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan E., Çağlar Ş., Melike Y., Sinan G., Şaban K. ve Alpan K.'nin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'yi acze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve devamında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin üst hakkını elinde bulundurduğu Bodrum Torba mevkiindeki The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları belirlendi.

THE PLAZA BODRUM OTELE EL KONULDU

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Şaban K.'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri adına kayıtlı Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski adı Paramount Otel) isimli otel ile şüpheli K.'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca TMSF'nin Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'ne kayyım olarak atanmasına karar verildi.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Paramount Otel ismi Türkiye’nin gündemine suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaları sonrası girmişti. Peker, otele çöküldüğünü iddia etmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan E.'nin otele çökülmesi sürecinde kritik rol oynadığı iddia edilmişti.

Otel Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yakalanmasının ardından 2023 yılında Şaban K.'ye geçmişti. Daha sonra ise mühürlenmişti.

Peker 'çökülen otel'de gazeteci, siyasiler ve bazı devlet görevlilerin ağırlandığını öne sürmüştü.

