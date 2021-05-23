Sedat Peker'in kardeşine gözaltı

DHA'nın haberine göre, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı.

Son günlerde yayınladığı videolarda gündemi sarsan iddialar ortaya atan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker (52) ile korumasının Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker’in Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan adli arama izni talep edildi.





Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker’in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus O.'nun, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ATİLLA PEKER KİMDİR?



Sedat Peker’in erkek kardeşi Atilla Peker (52) , Antalya'daki bir kolejin hisselerini zorla ele geçirmek amacıyla örgüt kurma ve tehdit etme suçlarından yargılanmıştı. Atilla Peker, duruşmada kimlik bilgileri sorulduğu sırada, inşaatçılık ve reklam işiyle uğraştığını söylemişti. Sedat Peker, Atilla Peker'in kanser ameliyatı olduğunu evde yattığını söyledi.