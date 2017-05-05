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  3. 05 Mayıs 2017 16:51

Şehidin çocuğuna bakmadı !

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen polis memurunun çocuğuna bakmayan doktor hakkında soruşturma açıldı.

Şehidin çocuğuna bakmadı !
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FETÖ darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Göral'ın 4 aylık oğluyla ilgilenmediği öne sürülen doktor hakkında soruşturma açıldı.

İddiaya göre, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken şehit olan Göral'ın eşi, dün oğlu Ali'yi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Nöroloji Polikliniği'ne götürdü. Doktor H.G.P, bebeğe bakmayarak şehit çocuğu olduğu belirtildiğinde de tersleyerek aileyi dışarı çıkardı. Durumun Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne iletilmesi üzerine H.P.G. ve görevliler hakkında soruşturma başlatıldı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Rektörlükten yapılan açıklamada, Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniği'nde 15 Temmuz şehidi Hüseyin Göral'ın eşi ve çocuğuna yönelik yaşanan üzücü olayla ilgili poliklinikte görevli doktor ve görevliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma sonucu hakkında kamuoyunun en kısa sürede bilgilendirileceği belirtilen açıklamada, "Vatan uğruna şehit olan evlatların emanetini kendi emanetimiz gibi görerek konu hassasiyette yürütülecek." değerlendirmesi yapıldı.

doktor , şehit , bebek , emanet , darbe girişimi