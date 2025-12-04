Şehir hastanesinde skandal: Kanser hastası 45 dakika mahsur kaldı

İstanbul’daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde bir kanser hastası arızalanan ameliyathane asansöründe 45 dakika mahsur kaldı.

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen şehir hastanelerinden İstanbul'daki Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde arızalanan asansör nedeniyle bir kanser hastası 45 dakika mahsur kaldı.

Birgün gazetesinden Kayhan Ayhan'ın haberine göre olay 1 Aralık pazartesi günü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde yaşandı.

Kanser hastası, bazı tetkikler için hastanede -1. kata indirilirken asansörde 45 dakika mahsur kaldı. Asansörde hasta, doktorlar ve hasta bakıcı olmak üzere toplam 8 kişi bulunuyordu.

Hasta yakınları yaptıkları açıklamada "Kanser tedavisi gören annem ambulansla geldiği acil servisten 15 saat sedyede bekletildi. Hastanenin 13 No'lu özel kartla girilen ameliyathane asansörüyle -1. kata indirilmeye çalışıldı. Asansörde sedyede olan annem, 2 doktor, 1 hasta bakıcı olmak üzere 8 kişiydik. Asansör önce 8. kata çıktı. Kapı açılmaya çalışıldı ama açılmadı. Sonra 5. kata indi, tekrar kapı açıldı ve kapandı. Ardından aşağı doğru inerken aniden boşluğa düştü ve durdu. Doktorlardan biri hastanede görevli birilerini arayarak asansörde kaldığımızı söyledi. Teknik servise bilgi vereceklerini söylediler. 20 dakika olmasına rağmen asansör yapılmadı. Doktor tekrardan arkadaşlarını aradığında, asansörün motor kısmında sorun olduğunu, asansör yetkililerinin arandığını ve onların gelmesinin beklendiğini söyledi. İki katın arasında kalan asansörün kapıları 45 dakika sonra elektrik teknikeri tarafından aralandı."

Ardından asansörde bulunan hasta yakını ve doktorların da aralarında bulunduğu kişiler tırmanarak dışarı çıktı.

Hasta yakını, 'Bu bir ameliyathane asansörü burada ameliyatlı bir hasta olabilirdi hayati risk olabilirdi. Asansör kata getirilince itfaiye görevlileri hastamızı asansörden çıkardı" dedi.

Birgün