Şehit annesi Pakize Akbaba'dan Bahçeli'nin danışmanına hatırlatma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dün hakim karşısına çıkan şehit annesi Pakize Akbaba, Erdoğan’ın avukatlarının şikayeti geri çekmesi sonucu beraat etmişti.

Akbaba’nın mahkeme çıkışındaki “Susmayacağım. Artık daha çok konuşacağım” sözlerini alıntılayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, “Pakize ana mesela Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Demirtaş hemen serbest bırakılmalı’ sözünden başlayabilirsin” diye yazdı.

“BAHÇELİ O GÜN BİZİ KABUL ETMEDİ”

Pakize Akbaba, Çiçek’e “Ben hiçbir partili değilim. Beni böyle çirkin siyasi kavgalarına alet etmezseniz sevinirim” diye yazdı.

Sonrasında bir video paylaşan Akbaba, şehit ailelerinin çözüm sürecine karşı çıkmak amacıyla Ankara’da yaptığı mitingi hatırlattı. Akbaba, "o gün Bahçeli’nin yanına gitmek istedik, bizi kabul etmedi. Bunu da bil bana öyle sitem et” evladım yanıtı verdi.