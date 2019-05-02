Şehit polisin katilleri yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 7 yıl önce polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları belirlenen M.K.K ve M.K isimli 2 terörist yakalandı.



Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bükeç Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Janrdarma Er Bülent İlhan' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda 2 Temmuz 2012 tarihinde Van merkezde polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları tespit edilen M.K.K ve M.K adlı 2 terörist yakalındı.







Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'uyuşturucu maddelerin murakabesi kanununa muhalefet' suçlarından arama kaydı da bulunan teröristler, sorgu için jandarma komutanlığına götürülürken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.





