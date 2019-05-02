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  3. 02 Mayıs 2019 10:55

Şehit polisin katilleri yakalandı

Van'da 7 yıl önce polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit olduğu saldırıya katıldıkları belirlenen 2 terörist yakalandı.

Şehit polisin katilleri yakalandı
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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 7 yıl önce polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları belirlenen M.K.K ve M.K isimli 2 terörist yakalandı. 

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bükeç Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Janrdarma Er Bülent İlhan' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda 2 Temmuz 2012 tarihinde Van merkezde polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları tespit edilen M.K.K ve M.K adlı 2 terörist yakalındı. 



Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'uyuşturucu maddelerin murakabesi kanununa muhalefet' suçlarından arama kaydı da bulunan teröristler, sorgu için jandarma komutanlığına götürülürken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.



DHA

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