  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Selin Ciğerci'nin pozuna yorum yağdı: Abla bu kim?

Selin Ciğerci'nin pozuna yorum yağdı: Abla bu kim?

Selin Ciğerci'nin pozuna yorum yağdı: Abla bu kim?

Son günlerde Gökhan Çıra'nın yemin törenine lüks aracıyla gidip kışlaya konvoyla girdiği için eleştirilen Selin Ciğerci pozlarıyla gündeme geldi.

Son günlerde Gökhan Çıra'nın yemin törenine lüks aracıyla gidip kışlaya konvoyla girdiği için eleştirilen Selin Ciğerci pozlarıyla gündem oldu. Kendini spora veren fenomen Selin Ciğerci çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci estetikleri yeterli bulmayınca yüz düzeltme uygulamalarını da kullandı.

Selin Ciğerci son pozunda uygulamaların dozunu artırınca takipçileri aynı soruyu sordu: Bu kim?

Bir hayli değiştiği görünen Selin Ciğerci'nin son haline gelen yorumlardan bazıları şöyle:

 

Kısaca faceapp...
Abla bu kim?
Çok fazla shop olmuş gerek yoktu
Abla yanlış kişinin fotosunu koymuşsun

Etiketler selin ciğerci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elon Musk açıkladı; ''insansı robot'' Tesla Bot için tarih belli oldu
Erdoğan'dan Milli Eğitim'e ''gölge Diyanet'' imzası!
Ucuz et satışı başladı! İşte indirimli et fiyatları
Benzin ve motorine indirim geliyor! Tarih ve indirim miktarı belli oldu
Havalimanında kabus! Dev jet parçalanarak ikiye bölündü
Cüneyt Özdemir'in ''Cumhurbaşkanlığı adayı'' anketi sosyal medyayı salladı
Çay tiryakileri dikkat! Sakın böyle içmeyin
Nihat Hatipoğlu canlı yayında çılgına döndü: ''Sen kimsin ya?''
MHP'li isimlerden Ankara'da kulisleri karıştıran gizli toplantı
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor ?