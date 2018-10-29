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  3. 29 Ekim 2018 16:36

Şevki Yılmaz geri döndü ! Andımız'a alternatif and okudu

90'larda yaptığı açıklamalarla olay olan eski Rize milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz yine tepki çekecek bir açıklama yaptı.

Şevki Yılmaz geri döndü ! Andımız'a alternatif and okudu
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Eski Rize milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, hafta sonu memleketi Rize’de katıldığı bir programda öğrenci andı hakkında konuştu ve "asıl okunması gereken and bu anddır" diyerek bir and okudu.

Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine atıfta bulunan AKP destekçisi Yılmaz, "elbette soyunu inkâr eden soysuzdur ama Kürtleri niçin yalan konuşturacaksınız,  Arap’a neden Mardin’de yalan yemin ettireceksiniz, faşizmdir bu" dedi.

"Asıl okunması gereken and bu anddır" diyerek yeni bir and okudu.

Yılmaz’ın okuduğu andın sözleri şu şekilde:

"Müslümanım, çalışkanım, doğruyum

Yasam İslam, görevim küçükleri korumak, büyükleri saymaktır

Ve bütün dünyada varlığım İslama, vatana, bütün mazlum coğrafyaya,

Mekke’ye, Medine’ye, Kudüs’e ve bütün insanlığa armağan olsun.

Ne mutlu Müslümanım diyene, ne mutlu Müslümanım diyene."
 

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