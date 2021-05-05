Sezonun en havalı slim fit takım elbise modelleri ile tanışın!

Özel günler, düğünler ve davetler için tüm erkeklerin ilk başvurduğu kombin, takım elbise modelleridir. Peki, herkesin takım elbise giydiği bir ortamda siz farkınızı nasıl ortaya çıkarabilirsiniz?

Spor ve klasik görünümün bir arada olduğu slim fit takım elbise , şıklığı, havalı görünümü, özgüvenli duruşu ile bu sezon da yeniden yükselen trendler arasında bulunuyor. Tarzınızı durağan olmaktan çıkaran ve daha genç bir görünüm sunan slim fit takımlar, her zaman sıradan bir takım elbiseden fazlasını vadediyor. Karizmatik kombinlerin baş mimarı slim fit takım elbise modellerini tarzınızla buluşturmak için D’S Damat yeni sezon fırsatları bu yıl da çok konuşulacağa benziyor!

D’S Damat Şıklığıyla Yorumlanan Yeni Sezon Slim Fit Takım Elbise Modelleri

Modası asla geçmeyecek tasarımı ile slim fit takımlar italyan kesim takım elbiselere yakın bir duruş sergiliyor. İtalyan erkeklerinin şık ve bir o kadar dikkat çeken stilini tarzınıza yansıtmak için slim fit takımlar adeta biçilmiş kaftan oluyor. Vücuda tam oturan dar kalıpları, bel kısmının üçgen şeklinde yukarıdan daralarak inen kesimi, kol ve bacak detaylarının çok fazla boşluk kalmayacak şekilde tasarlanması bu takımların en öne çıkan özelliklerini oluşturuyor.

Yeni sezonda D’S Damat şıklığıyla yorumlanan slim fit takım elbise modelleri, kaliteli kumaşları ve usta terziliği tarzınızla buluşturuyor. Konforlu kullanım sunan modeller, şık tasarımlarla göz doldururken kalabalıklar içerisinde de tarzınızla öne çıkmayı garantiliyor. Yüksek dayanım sağlayan yeni nesil kumaşları ile uzun süreli bir kullanım sunacak yeni sezon slim fit takım elbise modellerine hayatınızın her döneminde ihtiyacınız olacak! İster ofis stilinde casual bir görünüm için takım şıklığını spor kombinlerle birleştirin, ister özel davetler de stilinizi yükselten bir kombin planlayın. Tek ürünle birden fazla stil ve çok yönlü kombin için yapmanız gereken gardırobunuzda slim fit takım elbiselere yer açmak!

Slim Fit Takımların Özellikleri

Slim fit takım elbise almak istiyor ama “hakkında çok az şey biliyorum, bu takımların diğer takım elbiselerden farkı ne?” diyorsanız kısaca değinelim.

Kalıpları daha dardır.

Vücudu sarar; bu yüzden çok kilolu bünyelerin almadan önce iki kere düşünmesi gerekir.

Bu takımlar, daha sportif ve fit bir görünüm sergilemenize destek olur.

Slim fit takımlar aynı zamanda genç ve göze hoş gelen bir tarz yakalamanızı sağlar.

Slim fit takımların ceketleri, kol ve bel kısmından daha sıkı ve saran bir kesime sahiptir.

Slim fit takım pantolonları ise kalça ve baldır kısımlarından vücudu saran bir kesime sahiptir.

Slim Fit Takım Elbise Nasıl Seçilir?

Slim fit takım elbise seçiminde birçok kritere dikkat etmek gerekiyor. Kumaş kalitesi, giyileceği mevsim, renk seçimi ve birlikte giyilecek ürünler seçimleri belirliyor. Tıpkı diğer takım elbiselerde olduğu gibi. Fakat burada seçim yaparken diğerlerinden farklı ve önemli olan bir etken öne çıkıyor: Vücut özellikleri!

Slim fit takım elbise alırken seçimi belirleyen en önemli etken vücut özellikleridir. Rahat kullanım ve doğru modeli seçmek için vücut yapınızın atletik ve fit olması Slim fit takımlarda biraz daha önemlidir. Dar kesimi ve vücudu saran özellikleri ile fiziği ön plana çıkaran bu modeller, istenen dikkat çeken görünümü sportif vücutlarda en iyi şekilde sağlar. Bu kriter uygun ise seçim yaparken dikkat edeceğiniz diğer etkenler;

Mevsime uygun kaliteli kumaş ve materyallerden üretilmiş olması,

Kaliteli bir marka ve terzi işçiliğine sahip olması,

Kalıpların her bedene uygun olacak şekilde tasarlanması olarak sıralayabiliriz.

Son olarak çok uzun boylu değilseniz slim fit takımların sizi daha uzun göstereceğini bilmeli buna göre de takım elbise seçiminizi belirlemelisiniz.

Slim Fit Takım Giymenin Altın Kuralları

Slim fit takım giymenin söylenmemiş altın kuralı; doğru rengi doğru yerde giymektir!

Takım elbise rengini seçerken gireceğiniz ortamın ciddiyeti ve renklerin ağırlığı göz önüne alınmalıdır. Siyah slim fit takım elbise modelleri asil ve ciddi görünümü ile tüm davetlerin ve ciddi organizasyonların favorisidir. Lacivert slim fit takım elbise, biraz daha genç ve modern görünüm sunması ile tarzınıza daha spor bir hava kazandırır. Hem şık hem de spor görünmek istenen kombinler için lacivert takım iyi bir seçimdir. Gri, antrasit ve ekoseli modelleri de ofis ve iş yeri şıklığı için tercih edebilirsiniz.

Slim fit takım elbise tercih edecekseniz takım elbise ile birlikte giyeceğiniz gömlek, ayakkabı ve aksesuarların da uyumlu bir bütünlük yakalamasına dikkat etmelisiniz. Gömlek seçimi slim fit takım için mutlaka slim fit olmalı, ayakkabı seçimi klasik kombinler için klasik, spor kombinler için daha şık ve spor modeller olmalıdır.

Yeni Sezon Takımlarda Kaçırılmayacak Kampanyalar D’S Damat’ta!

Her ay farklı kampanya ve fırsatlarla kaliteyi sizlerle buluşturan D’S Damat, ramazana özel indirimler ve bayram fırsatları ile yeni sezonda dikkat çekiyor. Yeni sezon slim fit takım elbiseleri uygun fiyatlarla bulabileceğiniz koleksiyonumuzda; yeni nesil kumaşlarla tasarlanan modeller dayanıklı ve kullanışlı olması ile de öne çıkıyor. Birbirinden şık tasarım ve modelleri sunduğumuz slim fit takım elbise koleksiyonumuzu hemen inceleyin, ansızın çıkan davetlere hazırlıklı gidin!