Sıcaktan ve nemden bunalanlara müjde ! Yağmur geri dönüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu tahminlerine göre hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları birkaç derece düşerek vatandaşa oh be dedirtecek. Çarşamba günü Marmara Bölgesi’nin tamamında, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi’nin batısında yağışlar bekleniyor. Perşembe yurdun geneline yayılacak olan yağışlar cuma günü de etkini sürdürecek.

DOĞU KARADENİZ’DE BUGÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















