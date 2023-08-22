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Sigaraya dev zam geliyor

Sigaraya dev zam geliyor
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Her nefeste adım adım öldüren sigara için ufukta yeni bir dev zam görüldü...

Temmuz ayında yapılan vergi artışı ile birlikte rekor oranda zamlanan sigara fiyatları bir kez daha zamlanıyor.

Son zamlarla 50 TL'ye dayanan sigara fiyatlarına yine, yeniden zam geliyor.

Türkiye tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Pazartesi gününden itibaren sigara fiyatlarında büyük bir zam olabileceğini açıkladı.

JTI, BAT ve Philip Morris gibi büyük sigara üreticileri pazartesi günü fiyatlarına büyük oranda zam yapması bekleniyor.

Sosyal medyanın iddiası: 9 TL zam gelecek

Beklenen zam ile ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlarda sigaraya 9 TL'ye varan zamların gelebileceği konuşulurken henüz resmi bir zam haberi yapılmadı.

Sigara zammı resmiyet kazandığında Haber3.com olarak bu gelişmeyi de sizlerle paylaşacağız.

Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından sigara markaları bu haberde yer almamıştı.

 

Etiketler sigara sigara zammı sigaraya zam
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