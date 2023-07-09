Sigaraya dev zam!

AK Parti'nin vergi zammı paketiyle birlikte sigara sektöründe ÖTV ve KDV’de gerçekleşen artışların ve mali çarpanın 7,5’a yükselmesinin ardından sigaraya 5 TL'lik dev bir zam geldi.

TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle tütün ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

Böylelikle, 5 Temmuz'daki ÖTV artışıyla endüstrinin ortalama fiyat seviyesindeki bir paket sigaranın üzerindeki toplam vergi yükü yaklaşık yüzde 81’den yüzde 82,5’e yükseldi.

Yüzde 63 oranında uygulanan nispi vergi dolayısıyla mali çarpan KDV’nin yüzde 20’ye artırılmasıyla, sigaralar üzerindeki toplam verginin daha da yüksek bir oranı fiyata bağlı hale gelmesini sağladı.

Sigaralar için yaklaşık 6,8 olan mali çarpan 7,5’a yükseldi. Böylece gerçekleşen maliyet artışları fiyatlara yaklaşık 6,8 katı yerine 7,5 katı seviyesinde yansıyacak. Örneğin, 1 TL’lik bir maliyet artışının perakende satış fiyatına yaklaşık 7,5 TL artış olarak yansıtılması gerekecek.

5 TL'LİK ZAM AÇIKLANDI

TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Yılın ilk altı ayında ÜFE yüzde 14,81 oranında kaydedilirken alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 oldu. Bunun yanı sıra Meclis’e sunulan yasa teklifiyle tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltildi. Böylece bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 liranın üzerinde artış olacağı belirtildi.

Sigaraya zammın ne zaman geleceği merak konusu olurken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cumhuriyet.com.tr'ye ÖTV zammının bu gece yarısından itibaren tüm sigara gruplarına 5 lira zam olarak yansıtılacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sigaraya ikinci büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sigaraya son zam geçtiğimiz ay gelmiş ve fiyatlar 5 lira güncellenmişti.

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