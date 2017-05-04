Sınav esnasında fenalaştığını söyleyince...

Erenköy Kız Lisesi 1. sınıf öğrencisi Şilan Gürer sınav sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları öğretmenini suçladı

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre kalp rahatsızlığı nedeniyle sınıfta fenalaşan öğrenciye müdahale yerine, öğretmenleri elini yüzünü yıkasın diye tuvalete gönderince 15 yaşındaki Şilan Gürer koridorda ölü bulundu.

Erenköy Kız Lisesi 1. sınıf öğrecisi Şilan Gürer dün kalp rahatsızlığı nedeni ile vefat etti. Cenazesi İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevinde kılınan namazın ardından toprağa verilirken, genç kızın ölümüne arkadaşları ve veliler isyan etti.

Yüzünü yıka açılırsın Ders esnasında rahatsızlanıp durumu öğretmenine bildiren Şilan'a öğretmeni yardım etmek yerine tuvalete gidip elini yüzünü yıkamasını söyledi. Şilan'da sınıftan çıkıp bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı. Genç kızın yerde yattığının fark edilmesiyle ambulans çağrıldı. Ancak Şilan çoktan hayatını kaybetmişti.

Sınavı terk etmemek için...

Şilan'ın kalp rahatsızlığının bilinmesine rağmen, olaya müdahale etmeyen öğretmeninin ölümde sorumlu olduğunu savunan öğrenciler ve aileleri yaşananlara isyan ettiler. Okulda revir ve doktor olmadığını söyleyen bir veli şunları anlattı; "İki kızım okuldan eve yaprak gibi titreyerek geldi. Erenköy Kız Lisesi'nde dün bir arkadaşları vefat etmiş okulda. Sınav sonrasında kalbi sıkışmış, zaten kalbiyle ilgili bir sıkıntısı da varmış. Ama öğretmen, ne ailesini ne de ambulansı aramış. Kalp rahatsızlığı olduğunu bile bile 'git elini yüzünü yıka' demiş. Sırf sınavı terk etmemek için. Kız sınıftan koridorda yerde hareketsiz bulunmuş. Ne kadar orda kaldığı belli değil. Okulda revir yok, doktor yok. Yerde bulununca ambulansı aramışlar ama maalesef kızcağız hayatını kaybetmiş."