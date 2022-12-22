Sınırda 3 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol