  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sınırda 3 FETÖ üyesi yakalandı

Sınırda 3 FETÖ üyesi yakalandı

Sınırda 3 FETÖ üyesi yakalandı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler yunanistan sınır fetö
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi
Ünlü ekonomistin asgari ücrete ara zam iddiası doğru çıktı
Türkiye'nin en iyi köyü belli oldu! Cennetten bir köşe
Görüntüler sosyal medyaya düştü, Emniyet harekete geçti
Emekli ve memurlara ağır darbe! Zam hesabı ortaya çıktı
Rusların güzellik sırrı ortaya çıktı
Depoları doldurun! Büyük zam geliyor!
YSK Başkanı için Yargıtay'a ''görevden çekilsin'' başvurusu
Erdoğan açıkladı; 2023 yılı asgari ücret belli oldu
Messi'yi canından bezdiren Nusret'e yasak geldi