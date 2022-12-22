Sınırda 3 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" denildi.