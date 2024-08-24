Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop’un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 81,80 gram metamfetamin, 1 adet ectasy hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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