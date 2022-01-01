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Sirkeci - Harem arabalı vapur hattına da zam

Sirkeci - Harem arabalı vapur hattına da zam

İstanbul'da köprü ve Avrasya Tüneli geçişlerine gelen zamların ardından İDO'ya bağlı Sirkeci - Harem arabalı vapur hattına da büyük zam geldi.

İstanbul'da boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli'ne gelen zamların ardından İDO'nun çalıştırdığı Sirkeci - Harem arabalı vapur hattı fiyatlarına da zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte Sirkeci - Harem hattında otomobil geçiş ücreti 29 liraya yükseldi.

 Otomobil ve minivan araçlar için, 2021 yılında geçiş ücreti 21 lira olarak belirlenmişti. Radyo Trafik'in haberine göre; otomobil ve minivan araçlar bugünden itibaren yaklaşık yüzde 40 zamla bu hattı 29 lira karşılığında kullanabilecek.

ESKİHİSAR - TOPÇULAR'A DA ZAM

İDO'nun zammı Sirkeci - Harem hattıyla sınırlı değil. Şirketin çalıştırdığı Eskihisar - Topçular arabalı vapur hattına da zam geldi. 2021 yılında otomobiller için 95 lira olan tek yön ücreti yeni tarifeyle 145 liraya yükseldi.

Etiketler Sirkeci - Harem hattı zam ido
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