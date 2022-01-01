Sirkeci - Harem arabalı vapur hattına da zam
İstanbul'da köprü ve Avrasya Tüneli geçişlerine gelen zamların ardından İDO'ya bağlı Sirkeci - Harem arabalı vapur hattına da büyük zam geldi.
İstanbul'da boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli'ne gelen zamların ardından İDO'nun çalıştırdığı Sirkeci - Harem arabalı vapur hattı fiyatlarına da zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte Sirkeci - Harem hattında otomobil geçiş ücreti 29 liraya yükseldi.
Otomobil ve minivan araçlar için, 2021 yılında geçiş ücreti 21 lira olarak belirlenmişti. Radyo Trafik'in haberine göre; otomobil ve minivan araçlar bugünden itibaren yaklaşık yüzde 40 zamla bu hattı 29 lira karşılığında kullanabilecek.
ESKİHİSAR - TOPÇULAR'A DA ZAM
İDO'nun zammı Sirkeci - Harem hattıyla sınırlı değil. Şirketin çalıştırdığı Eskihisar - Topçular arabalı vapur hattına da zam geldi. 2021 yılında otomobiller için 95 lira olan tek yön ücreti yeni tarifeyle 145 liraya yükseldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol