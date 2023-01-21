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Şırnak’ta ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-23’ Operasyonu başlatıldı

Şırnak’ta ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-23’ Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 871 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’ operasyonu başlatıldı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’ operasyonu başlatıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 9 Tabur 67 operasyonel tim 871 personelin görev aldığı aktarıldı.

 Operasyonla ilgili açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Etiketler tsk pkk terör operasyon mehmetçik asker Eren Abluka Sonbahar-Kış-23
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